الاحتلال يُمدد توقيف الأسرى الستة أبطال عملية "انتزاع الحرية"

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت الهيئة، في بيانٍ صحفي، أن الجلسة عُقدت عبر تطبيق "زووم"، بحضور طاقم دفاع مكون من سبعة محامين من الهيئة.
وأضافت، أن الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم، هم: محمود عارضة قائد عملية انتزاع الحرية، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري.
يذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني، كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين "يعقوب قادري إلى جانب الأسير محمود العارضة" بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة، وإعادة اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الجاري شرق مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".