الاحتلال يُمدد توقيف الأسرى الستة أبطال عملية "انتزاع الحرية"

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، أن محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة قررت، تمديد توقيف الأسرى الستة الذين انتزعو حريتهم اعتقالهم، وذلك بذريعة استكمال التحقيق معهم وتقديم لوائح الاتهام لنيابة الاحتلال.

موقع تابناك الإخباري_وأوضحت الهيئة، في بيانٍ صحفي، أن الجلسة عُقدت عبر تطبيق "زووم"، بحضور طاقم دفاع مكون من سبعة محامين من الهيئة.

وأضافت، أن الأسرى الذين جرى تمديد توقيفهم، هم: محمود عارضة قائد عملية انتزاع الحرية، ومحمد عارضة، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، وزكريا زبيدي، ويعقوب قادري.

يذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني، كان قد أعاد اعتقال الأسير زكريا الزبيدي إلى جانب الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في منطقة الجليل الأسفل بتاريخ 11 أيلول/ سبتمبر الجاري، وكذلك أعاد اعتقال الأسيرين "يعقوب قادري إلى جانب الأسير محمود العارضة" بتاريخ 10 أيلول/سبتمبر الجاري في الناصرة، وإعادة اعتقال الأسيرين كممجي ونفيعات بتاريخ 19 أيلول/ سبتمبر الجاري شرق مدينة جنين، وذلك بعد تمكنهم من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن "جلبوع".