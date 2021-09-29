النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

جهاز المخابرات يعلن مقتل 5 من عناصره في مواجهة مع خلية تابعة لداعش

أعلن جهاز المخابرات العامة في السودان ارتفاع حصيلة ضحايا المواجهة مع خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" إلى خمسة بينهم ضابطان.
رمز الخبر: ۵۷۷۷۶
تأريخ النشر: 29 September 2021

وقال المكتب الإعلامي للجهاز في بيان تلقتة "تابناك"أن ثلاثة من ضباط الصف وضابطين إثنين قتلا وأصيب ضابط بجروح، في عملية نفذها الجهاز صباح اليوم الثلاثاء للقبض على مجموعة تتبع تنظيم "داعش" في أحياء جبرة مربعي 18 و14، والأزهري مربع 14.

وأوضح الجهاز أن العملية التي نفذتها قوة منه مختصة بتنفيذ المداهمة للمواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، "أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة".

وأضاف أن المجموعة الإرهابية في جبرة أطلقت النار على القوة المنفذة، ما أدى إلى مقتل خمسة منها، قبل أن يلوذ أفراد المجموعة المكونة من 4 إرهابيين أجانب بالفرار، وأشار الجهاز إلى أن مطاردة الفارين ما زالت مستمرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خفايا عزلة ابن سلمان وحالته النفسية المتدهورة
استراتيجية ايران الدفاعية تعتمد القدرات الذاتية والصاروخية
دبلوماسي ايراني: الجزر الثلاث جزء لا يتجزأ من ارض ايران
حجم الصادرات الايرانية لـ أوزبكستان ينمو 370 %
مسؤول عسكري مطلع: ايران قادرة على فرض ثمن باهظ على العدو
الاقصى سيتحرر من ايدي المغتصبين
بحضور قائد القوات البرية؛ ايران تفتتح معهد ابحاث الدفاع المقدس
قائد الثورة غيّر موازين الحرب بحكمته وايمانه بالناس
وفد برلماني ايراني يبحث في لشبونة سبل تعزيز التعاون مع البرتغال
محادثات ايرانية روسية حول تطوير التعاون النووي السلمي
كتائب حزب الله: نُحيي الصيحات الحسينية التي رفضت كل انواع التطبيع مع الصهاينة
ايران تطالب مجلس الامن الدولي بارغام الكيان الاسرائيلي على انهاء اعتداءاته على سوريا
أكثر من 17 مليون زائر يشاركون في مراسم زيارة الأربعين
غريب ابادي يدعو الوكالة الذرية الى ادانة الهجمات الارهابية الصهيونية على المنشات النووية الايرانية
جهاز المخابرات يعلن مقتل 5 من عناصره في مواجهة مع خلية تابعة لداعش
مسؤولون في حكومة صنعاء: مرتاحون للتقدمات العسكرية للجيش واللجان على تخوم مأرب
وزير خارجية حكومة هادي: إيران كانت ولا زالت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل في اليمن
التراجع الأمريكي في المنطقة والوضع الإسرائيلي
قائد الجيش يجول في السفينة الامريكية الراسية في قاعدة بيروت البحرية
اجتماع في السراي الحكومي برئاسة ميقاتي للبحث بالبطاقة التمويلية
وزير خارجية المنامة: توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل يأتي ضمن رؤية الملك
مدينة غرداية الصحراوية تأسر عقول زوارها لجمال انسجام عمرانها
مدير عام مديرية صرواح في مأرب: التحالف استهدف المديرية بأكثر من 30 ألف غارة جوية
هيئة الحشد الشعبي تعلن نجاح خطة الزيارة الأربعينية بنسبة 100%
بلغراد تستنفر قواتها على الحدود مع كوسوفو
في اليوم السادس للتلقيح المكثف.. اقبال متفاوت بين الجهات في 390 مركزا
أردوغان: ضمان الحقوق والحريات أساس النهضة الاقتصادية
رئيس الوزراء المصري: نفذنا أنفاق قناة السويس في 6 سنوات بدلا من 12 سنة
انطلاق مؤتمر مجلس حكماء المسلمين "إعلاميون ضد الكراهية" ودعوة كاثوليكية للتمسكك بالقدس
ميقاتي عرض مع المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في لبنان سبل دعم الشعب اللبناني