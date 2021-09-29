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مندوب الصين في مجلس الامن يدعو لدعم سوريا في مكافحة الارهاب وتلافي الكيل بالمكيالين

أكد المندوب الصيني في مجلس الامن الدولي أنه "يتعين على الاسرة الدولية ان توفر الظروف المؤاتية للعملية السياسية في سوريا".
رمز الخبر: ۵۷۷۶۹
تأريخ النشر: 29 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وشدد خلال جلسة لمجلس الامن الدولي، اليوم الثلاثاء، حول سوريا والشرق الاوسط، على أن "القوى الاجنبية التي لا ترخيص لها من الحكومة السورية يجب ان تنسحب على الفور، وأن العقوبات الاحادية المفروضة على سوريا يجب أن تُرفع فورا".

ولفت الى أنه "يجب البحث عن الحلول السلمية في سوريا ويجب انهاء الحصار الاقتصادي واحترام سيادة سوريا ووحدة اراضيها وحق شعبها بإختيار المسار السياسي".

وتحدث المندوب الصيني عن الارهاب قائلا: "الارهاب افة تواجه الانسانية ومكافحته يمكن ان تكون منطلقا لبناء الثقة المتبادلة، وعلى الاطراف جميعا دعم الحكومة السورية في مكافحة المنظمات الارهابية وتلافي الكيل بالمكيالين".

ولفت الى أن "الاسرة الدولية توصلت الى توافق بالأراء من اجل تخفيف معاناة الشعب السوري وذلك لتحسين سبل العيش واحتواء جائحة كورونا".

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