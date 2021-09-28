عناصر من القوات الخاصة المصرية تشارك فى التدريب "هرقل 21" في أثينا

نفذت عناصر من القوات الخاصة المصرية لكل من مصر واليونان والسعودية والإمارات التدريب المشترك الرباعي (هرقل 21) والذي استمر تنفيذه على مدار عدة أيام للمرة الأولى بمنطقة بيراموس بدولة اليونان.

موقع تابناك الإخباري_وقد شهد التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية في مجال مكافحة العناصر الإرهابية، والتدريب على إدارة أعمال قتال مشترك بين العناصر المشاركة، والتدريب على القتال في الأماكن المبنية والمفتوحة، وإنقاذ الرهائن والإخلاء الطبي، فضلاً عن تنفيذ أعمال الإنزال الجوي والإبرار البحري لعناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات وتنفيذ أعمال الإغارة.

كما ويأتي التدريب "هرقل 21" في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الشقيقة والصديقة بهدف تبادل الخبرات وصقل المهارات للعناصر المشاركة في مجالات عمل القوات الخاصة بما يساهم فى تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والإستعداد القتالي.

وحضر فعاليات التدريب عدد من قادة القوات المسلحة للدول المشاركة في التدريب.