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انتاج محلي من الاسمنت المقاوم للأملاح ومساع لتعزيز صادراته إلى الخارج

شرعت شركة "الساورة للإسمنت" ضمن مساعيها الرامية إلى تنويع إنتاجها في تصنيع مادة جديدة تتمثل في الإسمنت المقاوم للكبريتات.
رمز الخبر: ۵۷۵۹۴
تأريخ النشر: 24 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وجاءت هذه الخطوة بفضل الجهود المبذولة من طرف الإطارات الفنية والمسيرين العاملين بهذه الشركة التابعة إلى المجمع العمومي الصناعي للإسمنت "جيكا"، فضلا عن توفر المادة الأولية التي تدخل في صناعة هذا المنتج محليا.

ومن شأن هذا المنتوج الجديد أن يوفر عدة فوائد ومزايا لمشاريع قطاع البناء والأشغال العمومية والري، سيما المشاريع ذات الصلة بإنجاز المنشآت الكبرى، على غرار المطارات والسدود والجسور وغيرها، وهذا بالنظر إلى مقاومة هذه المادة للظروف الطبيعية الصعبة وملوحة التربة.

والأسمنت المقاوم لأملاح الكبريت SRC، هو أسمنت خاص يستخدم في عمل الخرسانة المقاومة للأملاح الكبريتية المتواجدة في التربة والمياه الجوفية وهذه الاملاح توثر على القواعد الخرسانية العادية وتسبب تآكلها وتضعيفها، لذا فان أسمنت الوحدة المقاوم للأملاح يوقف تأثير هذه الاملاح على الخرسانة، مما يجعل الخرسانة قوية وتستمر لفترات زمنية طويلة دون ان تتأثر بها.

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