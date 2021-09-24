نداء الأقصى.. افتتاح أول موكب فلسطيني على طريق مسيرة الأربعين المليونية

افتتح علماء دين مسلمون، يتقدمهم وفد من علماء فلسطين، موكب نداء الأقصى، الذي يشارك في مسيرة الأربعين على الطريق بين مدينتي النجف وكربلاء.

موقع تابناك الإخباري_ولأول مرة في تاريخ الزيارة الاربعينية، ينصب موكب من فلسطين، بحضور مميز وكبير ثمثل في رجال دين فلسطينين وشباب ناشطين وفاعلين، تحت شعار "لبيك يا حسين ..لبيك يا اقصى".

ويرفع الموكب شعارات تحرير فلسطين والقدس، والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، فيما يذكر الملايين المشاركين بمسيرة "المشاية" في زيارة الأربعين، بالارتباط المادي والروحي بين عاشوراء وقضية فلسطين.

وكان وفد علماء فلسطين قد أكد من العتبة الحسينية أن "إسرائيل" إلى زوال، وردد من داخل الصحن الحسيني، حيث شارك في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع)، هتافات منددة بـ"إسرائيل" والولايات المتحدة، مؤكداً على وحدة المسلمين.

وقال عالم الدين الفلسطيني الشيخ سعيد أبو نعسة خلال افتتاح الموكب إنه "أردنا من هذا الموكب أن نؤكد على التلازم بين مبادئ الثورة الحسينية وبين قضيتنا العادلة في فلسطين، خاصة وأن عدونا يحاول بث الفتنة فيما بيننا وعلى أكثر من جهة".

وتابع الشيخ سعيد أبو نعسة: "جئنا في موكب نداء الأقصى لنؤكد على أن فلسطين هي بوصلة قضايا الأمة في هذا العصر والزمان، ولكي نوجه من هنا، من العراق ومن كربلاء، أرض العزة والإباء، ومن أعتاب الإمام الحسين عليه السلام، رسالة دعم لصمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني".

بدوره أكد رئيس اتحاد التلفزيونات العراقية السيد حميد الحسيني خلال الافتتاح أن هذا السيل البشري الذي يتحرك اليوم إلى كربلاء، سيأتي يوم ويتحرك إلى فلسطين لتحريرها، مشددا على أن "أرض فلسطين مقدسة لنا كما هي أرض العراق".

هذا وقدم وفد علماء فلسطين لمحافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، لوحة عليها خريطة فلسطين كعربون محبة.



