الراعي بعد لقائه عون يدعو لعدم تدخل السياسيين في شؤون الحكومة

اكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، أنه "لدينا أملا كبيرا طالما لدينا حكومة وأشخاص فيها ملتزمون ومعروفون، فلا خوف على لبنان بأن ينطلق إلى الأمام".

موقع تابناك الإخباري_واعتبر الراعي في تصريح صفي من قصر بعبدا اليوم الجمعة بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، ان "البيان الوزاري حمل عناوين خطة عمله ونحن نعطي الثقة الكاملة للسلطة المسؤولة وما يعنينا ان نعمل لخدمة الوطن وجميع اللبنانيين".

وقال: "لبنان وطن ذا سيادة وأمن ودستور وعلى الدولة أن تقوم بدورها، وأدعو الإعلاميين الى عدم "نشر الغسيل" أمام كل الناس والى نشر صورة لبنان الإيجابية. وتمنى الراعي على السياسيين "عدم التدخل في شؤون الحكومة وفصل السلطات أساسي، كما أن فصل الدين عن الدولة أمر هام".

وشدد الراعي على انه "يبقى للمجلس النيابي النظر في كيفية ممارسة الشعب اللبناني المنتشر حقه في الاقتراع". وزعم ان "دخول صهاريج المحروقات الايرانية تحت سلطة امنية من جيش سوري وحزب الله أمر غير مسموح وهذا ما سميته بانتقاص لسيادة الدولة".