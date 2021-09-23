الرئيس الفنزويلي يدعو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى إنشاء منظمة أممية جديدة

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأربعاء، إلى "إنشاء منظمة أممية جديدة"، و"تأسيس عالم خالٍ من الإمبريالية والهيمنة" كما شن هجوما حادا على السياسات الأمريكية إزاء بلاده.

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في كلمة للرئيس الفنزويلي، مسجلة بالفيديو أمام رؤساء وقادة دول العالم المشاركين في افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الـ76.

وقال مادورو في إفادته "فنزويلا تواجه حملة ظالمة ونحن ندين بقوة هذه الحملة الإجرامية الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة وحكومات الدول الأوروبية من خلال تطبيق جزاءات قاسية تنتهك حق الحريات الاقتصادية والضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها كافة شعوب العالم".

وأضاف "هذا الهجوم الإجرامي استهدف حقنا في أن نشتري ما نحتاجه وأن نصدر ما ننتجه واستهدف أيضا حساباتنا المصرفية وتمت مصادرة مخزوننا القانوني من العملات والذهب في لندن وتجميد مليارات الدولارات من حساباتنا في أوروبا".

وتابع مادورو قائلا "العالم أصبح بحاجة إلى أمم متحدة جديدة ، بحيث يمكننا جميعًا أن نتشارك نفس المسار.. وإنشاء عالم جديد بدون استعمار ... عالم متعدد الأقطاب لا مكان فيه للهيمنة ولا الإمبريالية".

وزاد "لقد خضعنا لهذه التهديدات لسنوات وأقول لكم من كاراكاس إننا انتقلنا من المرحلة القاسية والأليمة للعقوبات إلى مرحلة التعافي والنمو المستدام".