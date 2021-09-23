النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۲۵مشاهدات
‍ پ

الرئيس الفنزويلي يدعو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى إنشاء منظمة أممية جديدة

دعا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، الأربعاء، إلى "إنشاء منظمة أممية جديدة"، و"تأسيس عالم خالٍ من الإمبريالية والهيمنة" كما شن هجوما حادا على السياسات الأمريكية إزاء بلاده.
رمز الخبر: ۵۷۵۰۵
تأريخ النشر: 23 September 2021

موقع تابناك الإخباري_جاء ذلك في كلمة للرئيس الفنزويلي، مسجلة بالفيديو أمام رؤساء وقادة دول العالم المشاركين في افتتاح المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الجمعية العامة للمنظمة في دورتها الـ76.

وقال مادورو في إفادته "فنزويلا تواجه حملة ظالمة ونحن ندين بقوة هذه الحملة الإجرامية الشرسة التي تقودها الولايات المتحدة وحكومات الدول الأوروبية من خلال تطبيق جزاءات قاسية تنتهك حق الحريات الاقتصادية والضمانات التي ينبغي أن يتمتع بها كافة شعوب العالم".

وأضاف "هذا الهجوم الإجرامي استهدف حقنا في أن نشتري ما نحتاجه وأن نصدر ما ننتجه واستهدف أيضا حساباتنا المصرفية وتمت مصادرة مخزوننا القانوني من العملات والذهب في لندن وتجميد مليارات الدولارات من حساباتنا في أوروبا".

وتابع مادورو قائلا "العالم أصبح بحاجة إلى أمم متحدة جديدة ، بحيث يمكننا جميعًا أن نتشارك نفس المسار.. وإنشاء عالم جديد بدون استعمار ... عالم متعدد الأقطاب لا مكان فيه للهيمنة ولا الإمبريالية".

وزاد "لقد خضعنا لهذه التهديدات لسنوات وأقول لكم من كاراكاس إننا انتقلنا من المرحلة القاسية والأليمة للعقوبات إلى مرحلة التعافي والنمو المستدام".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا
طوكيو ترحب بطلب تايوان للانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ
الرئيس العراقي يبحث ورئيس الوزراء الكويتي تعزيز التعاون ودعم استقرار المنطقة
طهران وأنقرة تتفقان على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
حماس: الانتخابات القروية المجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية
صالح يؤكد لأردوغان أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة
الاحتلال يغلق وسط الخليل و"شارع بئر السبع" لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري
لافروف يلتقي وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة
الصحة العالمية تحذر: الهواء الملوّث يقتل الملايين ويفاقم انتشار كورونا
الرئيس الفنزويلي يدعو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى إنشاء منظمة أممية جديدة
البيت الأبيض يرد على "اعتذار" بايدن لماكرون على خلفية "أزمة الغواصات"
الامم المتحدة: نرفض والمجتمع الدولي أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري
الرئيس صالح لعبداللهيان: العراق يسعى لان يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوب المنطقة
رئيس مجلس القضاء الأعلى يرد على تصريحات غوتيريش عن القصاص من قاتلي الشهيد الصماد
مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري
تحديات وفرص يواجهها أمن إسرائيل القومي
مفوضية الانتخابات تقيم حفل توقيع مدونة السلوك الإنتخابي في البصرة
محمد علي الحوثي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة يتفقدان الجرحى بالحديدة
رصد تشققات جديدة في البركان المتفجر في جزر الكناري وأكثر من 5 الاف شخص يخلون منازلهم
الرئيس رئيسي: لا نثق بوعود الحكومة الامريكية
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
سلمان بن عبد العزيز: إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها الى نتائج ملموسة
المجلس التنسيقي للقوائم يحذر من خطورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل
الأردن يؤكد دعمه لمشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق
طائرات القوة الجوية تنفذ ضربات مدمرة لأوكار داعش في كركوك
الجهاد الاسلامي تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى شمال غزة