النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۲۵مشاهدات
‍ پ

بلينكن وشكري يبحثان قضية سد النهضة وليبيا وعددا من القضايا الاقليمية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة العلاقات الثنائية وعددا من القضايا الإقليمية، بما فيها ملف سد النهضة.
رمز الخبر: ۵۷۴۹۶
تأريخ النشر: 23 September 2021

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الأربعاء،تلقتة "تابناك" أن الوزيرين "بحثا القضايا الإقليمية، بما فيها العلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية والجهود الدبلوماسية بشأن ليبيا والقيادة المصرية لجهود تأسيس منتدى شرق المتوسط للغاز ورغبتنا المشتركة في مفاوضات تهدف إلى نتيجة بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير برعاية الاتحاد الإفريقي".

وبحث الوزيران كذلك "تعزيز وتعميق الشراكة بيننا"، حيث أشار بلينكن إلى أن ما يساهم في تعزيز الشراكة هو خطوات من قبل الحكومة المصرية "لتعزيز حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك تطبيق الإجراءات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية الأسبوع الماضي".

واتفق بلينكن وشكري على إجراء "حوار استراتيجي ثنائي لمناقشة القضايا الإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الأمني والعلاقات الاقتصادية".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
نهى حلس معلمة فلسطينية من غزّة تفوز بلقب المعلّم العالمي
وزير الخارجية الايراني لنظيره الفنزويلي: طهران لا تضع أي قيود على توسيع العلاقات مع فنزويلا
طوكيو ترحب بطلب تايوان للانضمام لاتفاقية الشراكة الشاملة عبر المحيط الهادئ
الرئيس العراقي يبحث ورئيس الوزراء الكويتي تعزيز التعاون ودعم استقرار المنطقة
طهران وأنقرة تتفقان على عقد اجتماع ثلاثي بين إيران وأذربيجان وتركيا في طهران
بكين تعارض العقوبات الأمريكية الجديدة على إثيوبيا
حماس: الانتخابات القروية المجزأة استخفاف بالحالة الوطنية والشعبية
صالح يؤكد لأردوغان أهمية تثبيت دعائم الاستقرار في المنطقة
الاحتلال يغلق وسط الخليل و"شارع بئر السبع" لتأمين اقتحام المستوطنين لموقع أثري
لافروف يلتقي وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة على هامش أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة
الصحة العالمية تحذر: الهواء الملوّث يقتل الملايين ويفاقم انتشار كورونا
الرئيس الفنزويلي يدعو أمام الجمعية العامة للامم المتحدة إلى إنشاء منظمة أممية جديدة
البيت الأبيض يرد على "اعتذار" بايدن لماكرون على خلفية "أزمة الغواصات"
الامم المتحدة: نرفض والمجتمع الدولي أي حديث عن تبديل الحكم المدني بالسودان إلى حكم عسكري
الرئيس صالح لعبداللهيان: العراق يسعى لان يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوب المنطقة
رئيس مجلس القضاء الأعلى يرد على تصريحات غوتيريش عن القصاص من قاتلي الشهيد الصماد
مجلس الوزراء يصوت على آلية توزيع الأراضي السكنية وفق مبادرة داري
تحديات وفرص يواجهها أمن إسرائيل القومي
مفوضية الانتخابات تقيم حفل توقيع مدونة السلوك الإنتخابي في البصرة
محمد علي الحوثي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة يتفقدان الجرحى بالحديدة
رصد تشققات جديدة في البركان المتفجر في جزر الكناري وأكثر من 5 الاف شخص يخلون منازلهم
الرئيس رئيسي: لا نثق بوعود الحكومة الامريكية
الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا
المشاط: ثورتنا كل ما فيها يمني وكل ما فيها وطني
وزير الخارجية الجزائري يتحدث عن قطع العلاقات مع المغرب
سلمان بن عبد العزيز: إيران دولة جارة ونأمل أن تؤدي محادثاتنا معها الى نتائج ملموسة
المجلس التنسيقي للقوائم يحذر من خطورة إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل
الأردن يؤكد دعمه لمشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار في العراق
طائرات القوة الجوية تنفذ ضربات مدمرة لأوكار داعش في كركوك
الجهاد الاسلامي تنظم وقفة تضامنية مع الاسرى شمال غزة