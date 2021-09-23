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الرئيس العراقي يؤكد أهمية التنسيق الدولي لمواجهة تحديات الإرهاب والصحة والبيئة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، ، أهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب فضلاً عن الصحة والبيئة.
رمز الخبر: ۵۷۴۸۱
تأريخ النشر: 23 September 2021

وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان،تلقتة "تابناك"أن "صالح استقبل اليوم في مقر إقامته في نيويورك الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس، وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وخصوصا الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمار في القطاعات المختلفة، وأهمية التنسيق لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة والعالم، وفي مقدمتها الإرهاب، وتعزيز التعاون الدبلوماسي والاقتصادي والثقافي، والإشادة بما تقدّمه قبرص لعددٍ من اللاجئين العراقيين".

وقال الرئيس صالح، بحسب البيان، إن "العراق يولي أهمية لحماية سيادته وأمنه واستقراره، وتعزيز التعاون والترابط في مجالات الاقتصاد والتجارة، ونبذ الصراعات، منوهاً إلى أن "الأزمات الاقتصادية وانتشار جائحة كورونا والتغير المناخي تستوجب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود والتنسيق لتجاوز هذه الأوضاع سعياً لترسيخ دعائم الاستقرار والسلم وتحقيق الازدهار للشعوب".

من جهته، أكد الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس،" تطابق وجهات النظر مع ما طرحه الرئيس برهم صالح"، مؤكداً تطلّع بلاده لدعم العراق في مختلف المجالات، وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف الجوانب.

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