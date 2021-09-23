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محمد علي الحوثي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة يتفقدان الجرحى بالحديدة

تفقد عضو المجلس السياسي الاعلى محمد علي الحوثي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف حسن المداني، أحوال الجرحى من ابناء الحديدة ومنتسبي المنطقة العسكرية الخامسة بمجمع الساحل الغربي الطبي بمدينة الحديدة، ومستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.
رمز الخبر: ۵۷۴۵۲
تأريخ النشر: 22 September 2021

ورافق الوفد خلال الزيارة، مدير أمن محافظة الحديدة العميد هادي الكحلاني ومدير الاستخبارات العسكرية بالمنطقة الخامسة العميد رياض بلذي ومدير مكتب قائد المنطقة الخامسة العقيد ياسر عبدالملك المغربي.

ونقل الوفد للجرحى تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الـ21 من سبتمبر الخالدة.

وأشار محمد علي الحوثي إلى أن الزيارة "أقل واجب تجاه التضحيات العظيمة التي قدمها الجرحى دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية"، مؤكدا اهتمام قائد الثورة ورئيس واعضاء المجلس السياسي بالجرحى وأسر الشهداء "عرفاناً بتضحياتهم في مواجهة غطرسة وعنجهية العدوان".

وأشاد بصمودهم واستبسالهم وما يسطرونه من ملاحم في التصدي لقوى التحالف السعودي، لافتاً إلى أن "ما يتحقق من انتصارات في الجبهات يبعث على الفخر والاعتزاز وتحتم على الجميع الوقوف بإجلال أمام التضحيات العظيمة التي يقدمونها."

من جهته، اكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة ان "هذه الزيارة تعد جزء من الوفاء والعرفان لتضحيات الجرحى في مواجهة العدوان وتجسيدهم لروح المسئولية والفداء دفاعا عن الوطن وعزته واستقلاله وسيادته".

وقال: لولا تصديكم واستبسالكم ما كان للعدوان يحترم اتفاق السويد او يحترم اي اتفاقات، وايدينا على الزناد ونحن وانتم موجودين في الميدان على مدار الساعة ولدينا كامل الخطط والتجهيزات، وانما نحن نترك الفرصة للحل السياسي ان يأخذ مجراه. واكد عدم السماح "للعدو بارتكاب المزيد من المجازر بحق ابناء الحديدة".

من جانبهم، عبر الجرحى عن شكرهم لهذه الزيارة، مؤكدين أنهم سيظلون أوفياء للوطن..

المصدر:قناة المسيرة   

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