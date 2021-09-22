الرئيس الصيني: نرفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات بمنشأ كورونا

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ إن "بلاده ترفض أي مناورات سياسية بشأن التحقيقات حول منشأ فيروس كورونا".

موقع تابناك الإخباري_وأضاف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76، في نيويورك، اليوم الثلاثاء، أنه بحلول نهاية العام ستكون الصين قد تبرعت بملياري جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وطالب الرئيس الصيني بـ"النهوض بالشراكات التنموية العامية بشكل أكثر إنصافًا".

وأشار شي جين بينغ إلى أن الديمقراطية حق لكل الشعوب وليست حكرًا على بلد بعينه.

وشدد على أن "الصين لن تجتاح أي دولة أخرى أو تعتدي عليها".

واليوم الثلاثاء، انطلقت أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 والتي تستمر لعدة أيام، وتتناول عدة ملفات في مقدمتها جائحة كورونا والمناخ.