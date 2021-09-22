مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخر إثر تعرضهما لعملية دهس في نهاريا

قتل شرطي إسرائيلي وأصيب آخر إثر تعرضهما لـ"عملية دهس" في مدينة نهاريا شمال فلسطين المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وقال إعلام الاحتلال إنه "لم تعرف دوافع الحادثة حتى اللحظة"، مشيرًا الى أن حالة الشرطي الآخر خطيرة".

وقالت القناة 12 العبرية إنه "رغم الاشتباه بأن خلفية عملية الدهس جنائية، يجري أيضا فحص أن تكون الخلفية قومية"، موضحة أن "هناك أدلة على أن السائق صدم عناصر الشرطة ثم استدار ودهسهم مرة أخرى".

وقالت شرطة الاحتلال إنها تجري مطاردة حاليًا للسيارة بمساعدة مروحية، ونشرت قوات الاحتلال حواجز في جميع أنحاء المنطقة الشمالية.

وقال بيان للشرطة إن "قوات كبيرة تطارد السيارة التي نفذت عملية الدهس، والدوافع لا تزال غير واضحة".