الخرطوم تعلن وقوع محاولة انقلابية وسط دعوات لإحباطها

أعلن التلفزيون الرسمي في السودان صباح اليوم الثلاثاء عن "محاولة انقلابية"، ودعا الجماهير للتصدي لها.

وقال مصدر عسكري سوداني رفيع إن مجموعة تحاول حاليا السيطرة على الاوضاع في البلاد.

بدوره كتب عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيس بوك: "هبوا للدفاع عن بلادكم وحماية الانتقال"، في إشارة إلى المحاولة الانقلابية التي يجري الحديث عنها.

وأغلقت دبابات الطريق نحو جسر أم درمان القديم بجوار البرلمان، وسط انتشار عسكري واسع، وحالة ترقب بين السودانيين.

وعشيّة العاشر من نيسان/أبريل عام 2019، تمت إزاحة الرئيس السوداني عمر البشير من السلطة بواسطة الجيش السوداني عقب احتجاجات شعبيّة طالبت برحيله. حينها أطاح الجيش بقيادة أحمد عوض بن عوف بالحكومة والبرلمان وأعلن حالة الطوارئ في البلاد وفترة انتقالية لاحقة.