وزيرة خارجية تنزانيا تؤكد على المزيد من تطوير العلاقات مع ايران

وأعربت الوزيرة التنزانية عن ثقتها بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل جهودها الرامية الى توطيد العلاقات بما يصب لصالح تعزيز اواصر الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الايراني والتنزاني.

اكدت وزيرة خارجية تنزانيا "ليبراتا مولا مولا" على المزيد من تطوير العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات.

وأكدت "مولا مولا"، في برقية تهنئة وجهتها الاثنين الى نظيرها الايراني حسين امير عبداللهيان بمناسبة فوزه بثقة البرلمان وتسلمه منصب الخارجية، التزام بلادها بالمزيد من تطوير العلاقات بين البلدين.

وأعربت الوزيرة التنزانية عن ثقتها بان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستواصل جهودها الرامية الى توطيد العلاقات بما يصب لصالح تعزيز اواصر الصداقة القائمة بين البلدين والشعبين الايراني والتنزاني.