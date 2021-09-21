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تحطّم طائرة تابعة للبحرية الأمريكية في تكساس ونقل الطيّارَين إلى المستشفى

أعلنت السلطات الأمريكية، أنه تم إنقاذ طيّارَين عسكريين أمريكيين ونقلهم إلى المستشفى، أمس الأحد، بعدما تحطّمت طائرتهما التدريبية في الباحة الخلفية لمنزل في حي قرب فورت وورث في تكساس.
رمز الخبر: ۵۷۳۰۵
تأريخ النشر: 20 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وتضررت ثلاثة منازل في ضاحية ليك وورث، حيث تمكّن الطيارَين من الخروج من الطائرة الصغيرة التابعة للبحرية الأمريكية قبل تحطّمها على مقربة من مدرسة إعدادية.

وقال قائد جهاز الإطفاء للصحفيين "لم يصب أي السكان، تم نقل الطيارَين إلى المستشفى". وتابع "كان للحادثة أن تكون أسوأ من ذلك بكثير، علما أن هذه الطائرة تحطّمت في منطقة سكنية هنا في ليك وورث"، مشيرًا إلى أنه من حسن الحظ أنها سقطت في باحة المنزل الخلفية ولم تضرب أي منازل مباشرة.

وأعلنت قيادة التدريب الجوي التابعة للبحرية الأمريكية أن الطائرة من طراز "تي-45 سي غوسهوك"، وهي طائرة تدريب تستخدم عادة على متن حاملات الطائرات، تحطّمت على بعد ثلاثة كيلومترات عن قاعدة فورت وورث العسكرية.

وكان الطياران في رحلة تدريبية روتينية إنطلقت من مطار كوربوس كريستي الدولي، وأفادت القيادة بأن "سبب تحطم الطائرة لا يزال غير معروف".

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