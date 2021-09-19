مدير منظمة الصحة العالمية يزور مركز التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض

زار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مركز التحصين بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض للاطلاع على سير عملية تطعيم الفئات المستهدفة ضمن الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد 19.

موقع تابناك الإخباري_واستمع خلال الزيارة لشرح وافٍ عن الإجراءات المُتبعة لسير عملية التطعيم من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وآلية التنسيق واستقبال المستحقين للتطعيم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

واطلع خلال الزيارة على عرض مرئي حول تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في السلطنة منذ تسجيل الحالة الأولى في شهر فبراير 2020 الإجراءات التي اتخذتها السلطنة للحد من انتشار الفيروس.

كما شمل العرض نُبذةً عن الحملة الوطنية للتحصين ضد كورونا والتي دُشنت في نهاية شهر ديسمبر الماضي وعدد المطعمين بالجرعات الأولى والثانية والإقبال الكبير الذي تشهدهُ الحملة من مختلف الفئات المستهدفة.

وكان غيبريسوس قد التقى وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي. وناقشا العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وأوجه التعاون بين سلطنة عمان ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد الجانبان على أهمية الشراكة بين القطاعات الصحية في الحكومات كافة مع منظمة الصحة العالمية لتجاوز كافة التحديات والأمراض التي تهدد أمن وصحة وسلامة البشرية.