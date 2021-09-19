لبيد يعلن عن نيته زيارة البحرين خلال لقاء وزاري يحتفل بالتطبيع

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد أنه سيتوجه إلى البحرين بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي. وسبق أن زار لبيد الدولتين العربيتين الأخريين اللتين انضمتا إلى اتفاقيات الطبيع العام الماضي، الإمارات والمغرب.

موقع تابناك الإخباري_أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد أنه سيتوجه إلى البحرين بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي. وسبق أن زار لبيد الدولتين العربيتين الأخريين اللتين انضمتا إلى اتفاقيات الطبيع العام الماضي، الإمارات والمغرب.

وقال لبيد خلال لقاء وزاري افتراضي عقده وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الجمعة مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع الذي أبرمتها الدول العربية الثلاث في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، "نادي اتفاقات إبراهام مفتوح لأعضاء جدد" مؤكدا بدوره أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخطو في هذا المجال خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو نفسها.

وأضاف "أحد أهدافنا المشتركة هو ضمان أن دولا أخرى ستحذو حذونا وتنضمّ إلينا في هذه الاتفاقات وفي هذه الحقبة الجديدة من التعاون والصداقة".

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع تل أبيب، تلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بكيان الاحتلال.





