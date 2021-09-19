النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۷۹مشاهدات
‍ پ

لبيد يعلن عن نيته زيارة البحرين خلال لقاء وزاري يحتفل بالتطبيع

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد أنه سيتوجه إلى البحرين بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي. وسبق أن زار لبيد الدولتين العربيتين الأخريين اللتين انضمتا إلى اتفاقيات الطبيع العام الماضي، الإمارات والمغرب.
رمز الخبر: ۵۷۱۸۵
تأريخ النشر: 18 September 2021

موقع تابناك الإخباري_أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يائير لبيد أنه سيتوجه إلى البحرين بحلول نهاية الشهر الحالي، في أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي. وسبق أن زار لبيد الدولتين العربيتين الأخريين اللتين انضمتا إلى اتفاقيات الطبيع العام الماضي، الإمارات والمغرب.

وقال لبيد خلال لقاء وزاري افتراضي عقده وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن الجمعة مع نظرائه الإسرائيلي والإماراتي والبحريني والمغربي في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع الذي أبرمتها الدول العربية الثلاث في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، "نادي اتفاقات إبراهام مفتوح لأعضاء جدد" مؤكدا بدوره أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تخطو في هذا المجال خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو نفسها.

وأضاف "أحد أهدافنا المشتركة هو ضمان أن دولا أخرى ستحذو حذونا وتنضمّ إلينا في هذه الاتفاقات وفي هذه الحقبة الجديدة من التعاون والصداقة".

والإمارات أول دولة خليجية وثالث دولة عربية توقّع اتفاق تطبيع للعلاقات مع تل أبيب، تلتها البحرين، ثم السودان وأخيرا المغرب، بعد اعتراف الأردن (1994) ومصر (1979) بكيان الاحتلال.

 

 

 

 

 

 

 



الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
أسرى الجهاد الاسلامي: لن نتراجع في معركتنا وخطواتنا التصعيدية لا حدود لها
صور أبطال "كتيبة جنين" ومعركة "نفق الحرية" تزين جدران شوارع غزة
دمشق تعلن بدء عمليات إصلاح خط الغاز العربي الذي تعرض لاعتداء إرهابي
حزب الله: كسر الحصار لن يقتصر فقط على المشتقات النفطية والمحروقات
طالبان تفتح المدارس للفتية فقط وغموض حول مصير الفتيات
4 جرحى جراء اشتباك مسلح في مخيم عين الحلوة ومصادر تؤكد التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار
أردوغان: صادراتنا سجلت رقما قياسيا جديدا بتجاوزها 200 مليار دولار
باخرة الفيول العراقي تفرغ حمولتها في منشأة الزهراني
شركة الأمانة للمحروقات تبدأ بتوزيع المازوت الإيراني مجاناً على بعض القطاعات
بعثة بولونية: إمكانات أقاليم الجنوب تسمح بإنجاز استثمارات مفتوحة على السوق الإفريقي برمته
تظاهرتان إحداهما مؤيدة وأخرى معارضة لإجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيد
رئيس الوزراء يحاور طالبان ويحثهم على تشكيل حكومة شاملة
تخوف صهيوني من صدام مسلح في جنين
لبنان..ضبط شاحنة تحوي 20 طنا من مادة نيترات الأمونيوم
رياضيو وشباب واسط يأملون من مرشحي دولة القانون إستكمال منجزات المالكي
رئيس منظمة الطاقة الذرية: يمكن تحقيق جزء كبير من أهداف "الاقتصاد النووي" بتشغيل مفاعل أراك للماء الثقيل
وصول دفعة ثانية من صهاريج المازوت القادمة من ايران عبر سوريا إلى لبنان
لبيد يعلن عن نيته زيارة البحرين خلال لقاء وزاري يحتفل بالتطبيع
عشرات الاصابات جراء قمع الاحتلال مسيرتين ضد الاستيطان في بيتا وبيت دجن جنوبي نابلس
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله: كسر الحصار على لبنان ما كان ليكون لولا قوة المقاومة
اجراء اسرائيل لتلزيمات وإبرام عقود تنقيب في المنطقة المتنازع عليها نقض لإتفاق الاطار
خطيب زاده: عضوية ايران بمنظمة شنغهاي خطوة كبرى نحو علاقات متطورة مع الجيران
إصابة العشرات بالاختناق بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة في قرية المغير بالضفة الغربية
وفاة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
باخرة النفط العراقي تفرغ حمولتها في معملي دير عمار والزهراني
متفائل بالانتخابات القادمة وادعو العراقيين للمشاركة بكثافة لتغيير الواقع
البنتاغون يؤكد أهمية الحوار مع روسيا حول الاستقرار الاستراتيجي للعالم
المنتخب الوطني لكرة الصالات يهزم أميركا ب4 أهداف مقابل هدفين
تصنيع طائرات كاميكاز الإسرائيلية في أحدث اتفاقات التطبيع العسكرية بين الرباط وتل أبيب
مسيرة تضامنية مع الاسرى المضربين عن الطعام في الخليل