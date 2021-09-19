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لقاء استثنائي بين أمير قطر وابن سلمان ومستشار الأمن الوطني الإماراتي في البحر الأحمر... صورة

كشف بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، عن صورة تجمع الأخير مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد، في البحر الأحمر.
رمز الخبر: ۵۷۱۸۳
تأريخ النشر: 18 September 2021

ويظهر ولي العهد السعودي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ومستشار الأمن الوطني في الإمارات بالصور وهم يرتدون ملابس عادية غير رسمية، ووصفها العساكر بأنها "لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر".

يشار إلى أنه في الشهر الماضي، استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رسالة من وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قصر نيوم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "الأمير محمد بن سلمان رحب بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما نقل وزير الخارجية القطري تحيات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد، كما حمّله بن سلمان تحيات الملك سلمان وتحياته للأمير القطري".
وحسب الوزارة، تسلم محمد بن سلمان خلال الاستقبال، رسالة من أمير قطر، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
وكان السفير السعودي الجديد المعين لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، قدم أوراق اعتماده لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فيما  أصدر الأمير، مرسوماً بتعيين بندر محمد العطية سفيرا مفوضا فوق العادة في المملكة العربية السعودية ليكون أول سفير للدوحة في الرياض منذ 2017.
واتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.

المصدر:سبونتيك عربي

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