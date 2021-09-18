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الشحنة النفطية العراقية الأولى تفرغ حمولتها في معمل دير عمار الشمالي

أفرغت الشحنة العراقية الأولى المحملة بحوالي 31 ألف طن من الغاز "أويل" العراقي حمولتها في معمل دير عمار الحراري شمال لبنان، حيث باستطاعتها تزويد الطاقة بحوالي 450 ميغاوات مما يعني ان التغذية بالتيار الكهربائي ستتحسن تدريجياً.
رمز الخبر: ۵۷۱۱۹
تأريخ النشر: 17 September 2021

موقع تابناك الإخباري_الإجراءات العملية بدأت مع وصول وفد يمثل السفارة العراقية في لبنان على رأسهم احمد جمال المستشار الأول في السفارة الذي اشرف على تفريغ حمولة النفط من الباخرة العراقية داخل المعمل.

بدوره، أثنى رئيس معمل دير عمار طوني يعقوب "على المبادرة العراقية الاستثنائية التي تأتي في ظل أزمة كهرباء حادة في لبنان"، معتبرا ان "الشحنة مطابقة للمواصفات المخبرية للمعمل حيث استكملت الإجراءات بتفريغ نصف الحمولة من الديزل اويل".

وتابع"في حال وصلت الشحنة الثانية خلال اسبوعين ستزيد التغذية مع مطلع شهر تشرين الأول وفق الاتفاقية مع الأشقاء العراقيين".

من جهته، أكد المستشار العراقي أحمد جمال على ان"الشحنة وصلت بجهود حثيثة حيث وصلت أولى الدفعات إلى لبنان لمنع الانهيار وطبعا الاتفاقية تمت بقرار من مجلس الوزراء العراقي حيث تم إرسال كميات كبيرة من الفيول العراقي وهي مساعدة وواجب وتلاحم".

وأضاف جمال، "نحن لا نعمل بمشروع او محاور إنما نعمل لدعم لبنان حرصا منا على حياة المواطن اللبناني ونحن سنقف دائما إلى جانب لبنان لدعمه بكل الامكانات لتعزيز المشاريع".


         

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