رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يشكر العراق على مساعدة لبنان بتوفير الوقود

وجه رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الشكر الى الحكومة العراقية "لدعمها لبنان ووقوفها الى جانبه في هذه الظروف الصعبة، خصوصاً من خلال تنفيذ عقد استيراد النفط العراقي، للمشاركة في حل أزمة الكهرباء.

موقع تابناك الإخباري_واطلع وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ميقاتي على إجراءات وصول باخرة النفط العراقي الأولى إلى معمل دير عمار الكهربائي، ما يساعد في زيادة ساعات التغذية بالتيار.

وباشرت السلطات اللبنانية، اليوم الجمعة، بتفريغ أول شحنة من الوقود العراقي الذي وصل يوم أمس الى لبنان ضمن الاتفاقية التي أبرمها الجانبان ،التي تنص على تزويد العراق مادة الفيول الثقيل إلى لبنان لمدة عام.

وكان العراق ولبنان قد وقعا اتفاقاً في تموز/يوليو الماضي ينص على بيع مليون طن من مادة زيت الوقود الثقيل بالسعر العالمي إلى لبنان على أن يكون السداد بالخدمات والسلع.