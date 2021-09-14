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المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية:

التزام واشنطن وطهران أقصر طريق لاحياء الاتفاق النووي

وكانت ايران قد اعلنت اليوم، انها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة في فيينا منذ يونيو الماضي.
رمز الخبر: ۵۷۰۷۴
تأريخ النشر: 14 September 2021

اكدت روسيا ان الطريق الاقصر لاعادة احياء الاتفاق النووي، هو عودة واشنطن وطهران إلى التزاماتهما، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار 2231 لمجلس الامن.

ویذکر انه بعد اعلان الخارجية الايرانية اليوم الاثنين انها على استعداد لاستئناف المفاوضات النووية المتوقفة منذ يونيو الماضي، اعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تعليق نشر على موقع الوزارة الالكتروني اليوم ان لدى بلادها خالص النية لدعم ذلك.

واضافت ان روسيا تدعو جميع شركائها من اطراف الصفقة النووية، بما فيها ايران، إلى جانب ممثلي الولايات المتحدة، للعودة إلى طاولة المفاوضات في اقرب وقت ممكن والتوصل إلى اتفاق على أساس التفاهمات والعناصر التي تمت بلورتها في الفترة من ابريل إلى يونيو الماضي.

وكانت ايران قد اعلنت اليوم، انها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة في فيينا منذ يونيو الماضي.

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