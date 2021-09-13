في ختام زيارته .. رئيس الوزراء العراقي يزور مرقد الامام علي بن موسى الرضا (ع) في مدينة مشهد

موقع تابناك الإخباري_زار رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، مرقد الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في مدينة مشهد الايرانية مساء امس الاحد.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب اليوم الاثنين، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يتشرف بزيارة مرقد الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام)".

وجاءت هذه الزيارة الدينية، ختامًا للزيارة التي قام بها الكاظمي الى ايران وقبيل عودته الى العراق في وقت متأخر من ليل الاحد.

يشار الى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي وصل صباح أمس الأحد الى العاصمة الايرانية طهران على رأس وفد حكومي كبير في زيارة رسمية، والتقى الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي إضافة الى كبار المسؤولين في البلاد.