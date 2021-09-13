انهيار مبنى سكني من 4 طوابق في تل أبيب بعد يوم من إخلائه

انهار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق بالكامل في "مدينة حولون" الاستيطانية المقامة على أراضي مدينة يافا الفلسطينية، والتابعة لتل أبيب، بعد يوم من إجلاء سكانه بسبب خطورة حالته.

موقع تابناك الإخباري_انهار مبنى سكني مؤلف من أربعة طوابق بالكامل في "مدينة حولون" الاستيطانية المقامة على أراضي مدينة يافا الفلسطينية، والتابعة لتل أبيب، بعد يوم من إجلاء سكانه بسبب خطورة حالته.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية لقطات وثقت لحظة انهيار المبنى اليوم الأحد.

ويأتي ذلك بعد يوم من قيام سلطات الاحتلال بإجلاء سكان هذا المبنى (وعددهم 16 عائلة من المستوطنين)، بسبب خطر انهيار وشيك، بعد أن سمعوا ضجة غامضة وتصدع هيكل المبنى وجداره.

واضطرت فرق الطوارئ إلى استخدام الأدوات الخاصة لإجلاء الناس من المبنى.

وسمحت سلطات الاحتلال اليوم، قبل ساعات من انهيار المبنى، لبعض سكانه بالعودة إليه لفترة وجيزة لأخذ بعض أغراضهم.