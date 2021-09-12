الحية في ذكرى تحرير غزة: ذكرى بطولة وتضحية أكدت أن المقاومة تنتصر

أكد عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية أن ذكرى تحرير غزة هي ذكرى بطولة وتضحية وثبات "لنؤكد أن المقاومة تنتصر".

وخلال تصريح لتابناك على هامش إحياء ذكرى خروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة قبل 16 عامًا، قال الحية إن "المقاومة هي أمل شعبنا وما سواها من خيارات هي خيارات فاشلة"، مشيرا إلى ذكرى اتفاق أوسلو "الذي تحول إلى تنسيق أمني يرسخ مطالب الاحتلال".

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس أن المقاومة الفلسطينية تحقق اليوم الإنجازات داعيًا الفلسطينيين إلى الاصطفاف خلفها.

وفي مثل هذا الوقت من العام 2005، أنهت "إسرائيل" إخلاء مستوطناتها من قطاع غزة، في حدث تاريخي، فلم يسبق لها أن أخلت أرضًا فلسطينية تستولي عليها منذ احتلالها فلسطين التاريخية عام 1948.