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ترامب في ذكرى 11 أيلول/ سبتمبر: جو بايدن استسلم بهزيمة في أفغانستان

استغل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر لانتقاد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن لـ"انعدام كفاءتها" على خلفية الانسحاب من أفغانستان، ما تسبب بـ"هزيمة" الولايات المتحدة، وفق ما أكد.
رمز الخبر: ۵۶۹۶۹
تأريخ النشر: 12 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وقال ترامب في رسالته التي بثت عبر الفيديو "هذا يوم حزين للغاية"، مضيفا أن ذكرى 11 أيلول/سبتمبر "تمثل حزنا كبيرا لبلدنا".

وتابع "إنه وقت حزين أيضا للطريقة التي انتهت بها حربنا على من تسببوا بمثل هذا الأذى لبلدنا الأسبوع الماضي"، مشيرا إلى أن "زعيم بلادنا بدا كأنه أحمق ولا يمكن السماح بحدوث ذلك".

وعزا ذلك إلى "سوء التخطيط والضعف الهائل والقادة الذين لم يفهموا حقا ما كان يحدث".

كما أعرب ترامب عن أسفه لمقتل 13 عسكريا أمريكيا في تفجير انتحاري في كابول الشهر الماضي خلال عملية الإجلاء من أفغانستان، واستيلاء طالبان على معدات عسكرية أمريكية بمليارات الدولارات "بدون إطلاق رصاصة".

وأضاف "استسلم جو بايدن وإدارته غير الكفؤة بهزيمة... سنناضل من أجل التعافي من الإحراج الذي تسبب به انعدام الكفاءة".

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