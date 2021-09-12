الجهاد الإسلامي: صورة اعتقال الأسرى الأربعة لا تلغي صورة انتصارهم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي لتابناك أن صورة اعتقال الأسرى الفلسطينيين الأربعة لا تلغي صورة الانتصار لهم.

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي إن "صورة الاعتقال لا تلغي صورة الانتصار لشعبنا الفلسطيني وأسرانا البواسل في إسقاط الهيبة الصهيونية والمنظومة الأمنية للاحتلال".

وأكد سلمي أن "عملية نفق الحرية في سجن جلبوع ستبقى حاضرة في تاريخ الشعب الفلسطيني وفي الذاكرة الفلسطينية".

وجدد المتحدث باسم الجهاد الإسلامي تحميل كيان الاحتلال الإسرائيلي "المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل".

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، الأسيرين زكريا الزبيدي ومحمد عارضة قرب بلدة الشبلي - أم الغنم في مرج ابن عامر؛ وذلك بعد ساعات من اعتقال الأسيرين محمود عارضة ويعقوب قادري في أطراف الناصرة، ليصبح عدد الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم خلال الساعات الماضية، أربعة من أصل ستة كانوا قد نفذوا عملية الفرار من سجن الجلبوع، فجر الإثنين الماضي.

وذكرت حركة "الجهاد الإسلامي" في بيان بعد منتصف ليل الجمعة - السبت، تعقيبا على اعتقال الأسيرين، أنه "من جديد يحاول العدو أن يعيد لجيشه بعضا من الصورة التي سقطت بفعل الضربات التي تلقاها على أيدي المجاهدين والثوار الأبطال من أبناء الشعب الفلسطيني. إننا نحمل العدو الصهيوني كامل المسؤولية عن حياة الأسيرين البطلين اللذين تم اعتقالهما مساء اليوم في الناصرة، ونؤكد أن المساس بحياتهما أو محاولة الانتقام منهما ستكون بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني كله، ما يستدعي رد المقاومة بمعركة لن يتردد فيها المجاهدون والمقاتلون عن القيام بكل ما عليهم من واجبات".

يذكر أن الأسرى الأربعة تمكنوا برفقة الأسرين مناضل يعقوب نفيعات وأيهم فؤاد كممجي، من الفرار من سجن "الجلبوع" شديد التحصين بالقرب من بيسان، وذلك بعد حفر نفق من زنزانتهم استغرق مدة عام، ليمتد بطول 25 مترا نحو خارج أسوار السجن وعلى بعد أمتار من أحد أبراج المراقبة.

*الجهاد الإسلامي: قصف غزة ليلة أمس ياتي في إطار محاولات فاشلة تدلل على عجز الاحتلال

وضعت حركة الجهاد الإسلامي قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ليلة أمس "في إطار محاولات فاشلة تدلل على العجز والفشل لهذا الاحتلال".

وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي في حديث مع موقع تابناك إن هذه المحاولات، التي وصفها باليائسة، "لن تفتت عضض الشعب الفلسطيني".

وأكد سلمي أن الإرادة الفلسطينية "ستبقى بالمرصاد لهذا المحتل الصهيوني".