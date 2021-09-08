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رئيس الجمهورية يعزي بوفاة الشيخ عبد الامير قبلان

ببالغ الحزن والأسى تلقيت وفاة العلامة المجاهد والداعم الكبير للمقاومة الإسلامية سماحة آية الله عبد الأمير قبلان.
رمز الخبر: ۵۶۸۳۰
تأريخ النشر: 07 September 2021

بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله سيد ابراهيم رئيسي رسالة عزاء لمناسبة رحيل رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبد الأمير قبلان.

ویذکر ان رئيس الجمهورية بعث رسالة عزاء لمناسبة رحيل العلامة والمجاهد آية الله عبد الأمير قبلان وقال : " ان الخدمات الجديرة التي قدمها العلامة للإسلام والشيعة ولتحقيق الوحدة بين المسلمين والتضامن بين الشعب اللبناني ، ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية وتحرير القدس تعد جزء هاما من سجله الناصع ".

واضاف: ببالغ الحزن والأسى تلقيت وفاة العلامة المجاهد والداعم الكبير للمقاومة الإسلامية سماحة آية الله عبد الأمير قبلان.

وتابع : لقد كان السائر الصادق على النهج المبارك للإمام موسى الصدر في قيادة ورئاسة المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى في لبنان ومن اهم المدافعين عن المقاومة الإسلامية للشعبين اللبناني والفلسطيني. ان الخدمات الجديرة التي قدمها العلامة للإسلام والشيعة ، ولتحقيق الوحدة بين المسلمين والتضامن بين الشعب اللبناني ، ودعمه الثابت للقضية الفلسطينية وتحرير القدس تعد جزء هاما من سجله الناصع ".

واختتم قائلا : أقدم التعازي بوفاة هذا العالم الكبير للحكومة والشعب والمقاومة الاسلامية في لبنان سيما لسماحة السيد حسن نصرالله وفخامة السيد نبيه بري و أسرة الفقيد الكريمة ، واسأل الله (سبحانه وتعالى ) بان يتغمده برحمته وغفرانه.

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