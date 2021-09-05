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حركة طالبان تقر بتباطؤ تقدمها في بنجشير والمقاومة تتحدث عن قتلها مئات من عناصر الحركة

أقرت حركة طالبان بتباطؤ تقدم قواتها في ولاية بنجشير التي لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها في أفغانستان.
رمز الخبر: ۵۶۶۹۲
تأريخ النشر: 05 September 2021

موقع تابناك الإخباري_وذكر مصدر في طالبان اليوم السبت إن القتال في بنجشير لا يزال مستمرا، مفسرا سبب تباطؤ تقدم الحركة في الولاية بالألغام الأرضية المزروعة على الطريق المؤدية إلى مركزها مدينة بازارك ومقر حاكمها.

وقال المصدر: "عمليات إزالة الألغام والهجمات تجري في الوقت نفسه".

وأعلنت طالبان في وقت سابق من اليوم عن سيطرتها على أربع مناطق في بنجشير ومواصلة تقدمها نحو مركزها.

وتختلف هذه الإعلانات جذريا عن الرواية التي تقدمها "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود التي تتخذ من بنجشير معقلا لها.

وذكر المتحدث باسم الجبهة، فهيم دشتي، على حسابه في "تويتر" أن قواتها قتلت اليوم نحو 600 من مسلحي طالبان وأسرت أكثر من ألف آخرين واستولت على أسلحتهم ومعداتهم.

وأكد دشتي صحة الأنباء عن سد قوات المقاومة المدخل الضيق إلى وادي بنجشير من خلال تفجير جبل في منطقة دشت ريوت، ونشر صورة للمكان الذي تم فيه ذلك، مضيفا أن قوات المقاومة بذلك قطعت عناصر طالبان الذين دخلوا الولاية عن الإمدادات وتعمل الآن على دحرهم.

وأشار المتحدث إلى أن قوات المقاومة قطعت أيضا الإمدادات عن قوات طالبان في معبر خاواك وحاصرت آلاف عناصر الحركة في منطقة بريان.

ويصعب الآن التأكد من صحة إعلانات كل من الطرفين عن مكاسبهما الميدانية في بنجشير، خاصة وأنهما لا يقدمان عادة أي أدلة تثبت صحة ادعاءاتهما.

 

         

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