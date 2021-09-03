رئيس البرلمان: الشعب اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري (البرلمان)، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، إن الشعب الجزائري اكتسب مناعة ضد مخططات العدوان ضد الوطن.

موقع تابناك الإخباري_ورأى إبراهيم بوغالي، أن الحرائق التي اندلعت في ربوع الوطن الجزائري هي مؤشر على درجة الحقد التي وصلت إليها بعض الجهات.

وجاءت تصريحات رئيس المجلس الشعبي الجزائري خلال كلمة افتتاحية للدورة البرلمانية العادية 2021-2022، والتي شدد خلالها على أنه بالرغم مما خلفته الحرائق من قتلى وخسائر مادية، فإن الشعب الجزائري خرج منتصرا بتماسكه واتحاده وتضامنه.

وفي السياق ذاته، ثمَّن إبراهيم بوغالي الدور الذي لعبته الجالية الجزائرية في الخارج، بعد وقوفها مع وطنها خلال جائحة كورونا والأحداث الأخيرة.

وافتتح البرلمان بغرفتيه اليوم دورته العادية 2021-2022. حيث ترأس الجلسة العلنية رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة.

وبالمناسبة أكد صالح قوجيل، أن الشعب الجزائري الواعي بحجم التحديات، يمكنه بوحدته والتفافه حول مؤسسات الدولة إحباط كل المؤامرات.

كما افتتح المجلس الشعبي الوطني، برئاسة ابراهيم بوغالي دورته العادية 2021-2022. حيث دعا رئيس المجلس إلى مضاعفة الجهود وتحصين الجبهة الداخلية من أجل جزائر جديدة قوية، مشددا على إعطاء الأهمية الكبرى للاستحقاق الانتخابي لما له من دور في التنمية كونها الأقرب لانشغالات المواطن.



