سلطات الاحتلال تعيد توسيع مساحة الصيد في بحر غزة إلى 15 ميلاً

قررت سلطات الاحتلال توسيع مساحة صيد الأسماك قبالة بحر قطاع غزة إلى 15 ميلاً، اعتبارا من فجر اليوم الخميس.

موقع تابناك الإخباري_وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة إن كيان الإحتلال قرر توسيع مساحة صيد الأسماك في بحر غزة لـ 15 ميلا بحريا بدلا من 10 أميال.

وأضاف أنه "سيتم توسيع مساحة الصيد من ميناء مدينة غزة، وحتّى مدينة رفح جنوب لـ 15 ميلا بحريا، فيما تبقى من شمال القطاع وحتى الميناء لـ 6 أميال بحرية".

وعلى فترات متقاربة، يعلن كيان الإحتلال الإسرائيلي زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة، حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في القطاع.

ومنذ 15 عاما، يفرض الإحتلال حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة، ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.