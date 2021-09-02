البرهان يؤكد دعم جهود تعزيز الاستقرار بمنطقة آبيي

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، حرص الحكومة على دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان) وتقديم الخدمات لمواطنيها.

موقع تابناك الإخباري_والتقى البرهان، امس الثلاثاء، مع رئيس اشرافية آبيي من جانب السودان اللواء مهندس محمد عليو، بحضور وفد من نظارات قبيلة المسيرية التي تسكن هذه المنطقة الحدودية.

وقال رئيس اشرافية آبيي، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إنه تم تناول التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة بجانب سبل توفير التنمية والخدمات بما يحقق الاستقرار للمواطنين.

وشدد على ضرورة تكوين اشرافية مشتركة لآبيي من السودان وجمهورية جنوب السودان، من أجل إيجاد الحلول الناجحة للقضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

ومنحت اتفاقية السلام الشامل السودانية الموقعة في عام 2005 مواطني منطقة أبيي الحق للتصويت في استفتاء يختارون فيه ما بين البقاء في السودان أو العودة لجنوب السودان.

وتعذر إجراء الاستفتاء بسبب عدم التوصل لاتفاق بين الحكومة السودانية وسلطات جنوب السودان حول الترتيبات الخاصة بإقامة الاستفتاء.