مبيعات مهرجان العسل الدولي الـ 13 تتجاوز مليون ريال

بلغت قيمة مبيعات مهرجان العسل الدولي الثالث عشر، أكثر من مليون ريال، وذلك خلال الفترة من 13حتى 28 آب/أغسطس الجاري.

موقع تابناك الإخباري_وتراوحت أسعار العسل بين 300 ريال إلى 1200 ريال، وكان متوسط أسعار عسل السدر السائل 350 ريالاً، وعسل الأقراص الشمعية للسدر 400 ريال، وعسل الطلح والسمر 300 للسائل و350 للشمع، وعسل الضرم 700 ريال، وعسل المجرى بين 800 - 1200 ريال، وعسل البرسيم 300 ريال، فيما كان عسل السدر الأكثر مبيعاً، ثم عسل الطلح ثم عسل السمرة، إلى جانب عرض لأدوات تربية النحل ومستلزماتها.

وتضمّنت الإجراءات التي اتخذت للمحافظة على جودة المنتج المعروض في المهرجان، التي تمّت في مختبر جمعية النحالين التعاونية لتحليل وجودة العسل الذي يدخل للمهرجان بشكل دقيق، أدت إلى زيادة ثقة المستهلكين وزيادة المبيعات.