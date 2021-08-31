رئيس جهاز مكافحة الإرهاب: الجهاز يرتبط بالكاظمي حصرا

اكد رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبد الوهاب الساعدي، اليوم الاثنين، ارتباط الجهاز برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "حصرا".

موقع تابناك الإخباري_وقال الساعدي خلال مشاركته بملتقي الرافدين للحوار انه "كنا رأس الرمح بمواجهة الجماعات الإرهابية بالتنسيق مع بقية القوات الأمنية ونفذنا في العام الجاري 250 واجبا وقتلنا أكثر من 270 إرهابيا".

وأضاف، أن "جهاز مكافحة الإرهاب يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة حصرا"، مبينا أنه "ننفذ واجبات مشتركة مع مكافحة الإرهاب بكردستان وهنالك تعاون كبير".

وأشار إلى أنه "تم اعداد خطط تمتد لثلاث سنوات لتطوير جهاز مكافحة الإرهاب وهنالك تحديدات مالية تقف أمام اندماج مكافحة الإرهاب في كردستان بجهازنا".

واوضح، أن "قواتنا معدة إعدادا نفسيا وقتاليا جيدا وهي بعيدة عن أي ميول سياسية".