الفياض: اتفاق سنجار طور التنفيذ.. ولقاءات بين البيشمركة والحشد الشعبي لمسك المناطق الفاصلة

موقع تابناك الإخباري_وشدد الفياض في مؤتمر صحفي عقده امس الأربعاء، في محافظة نينوى، مع محافظ نينوى نجم الجبوري، على "وجود جهود لخلق جو من الثقة بين الجيش والبيشمركة من جهة والحشد الشعبي والبيشمركة من جهة أخرى"، مبينا أنه "لدينا لقاءات خاصة بين البيشمركة والحشد الشعبي لخلق تنسيق أمني لمسك المناطق الفاصلة التي تعتبر مناطق رخوة".
واعلن أن الحشد لديه تجربة مميزة في المحافظة، وقال "وما كان يعرف سابقا بالحشد العشائري قدم نموذجا متميزا أدى الى الاستقرار، فضلا عن إعطائه زخما للمشروع الوطني ومحاربته للطائفية"، مؤكدا أن "محافظة نينوى تستعد للانتخابات في جو لم تحظ به سابقا".
واشار إلى إٔننا "مسرورون بما شاهدنا من الفة وانسجام وتكاتف من الأجهزة الأمنية بتعدد صنوفها والإدارة المحلية في محافظة نينوى، وهذا كله يعطي رسالة اطمئنان لأبنائنا واخواننا في المحافظة بان هناك رجالا يسهرون على أمنهم".
وأضاف، "التقينا بأبنائنا في الحشد الشعبي ولاحظنا حجم التعاون وعرضوا علينا بعض المشاكل وسنعمل على حلها خصوصاً أنهم أضيفت لهم مهمة حماية أبراج الكهرباء وهذه مهمة شاقة"، مشدداً على أنه "سيعمل على تقديم الدعم لكل الجهات وأيضاً من خلال تحفيز الحكومة على زيادة الدعم لأنه لا يمكن تصور العراق دون نينوى مستقرا ومزدهرا".
وفي السياق، لفت رئيس هيئة الحشد الشعبي الى "وجود جهود لخلق جو من الثقة بين الجيش والبيشمركة من جهة والحشد الشعبي والبيشمركة من جهة أخرى"، مبيناً أنه "لدينا لقاءات خاصة بين البيشمركة والحشد الشعبي لخلق تنسيق أمني لمسك المناطق الفاصلة التي تعتبر مناطق رخوة".
وفيما يخص الوضع في سنجار، أكد الفياض أن "سنجار تمثل جرحاً نازفا في قلب الوطن نظراً لما تعرض له الإزيديون من إبادة جماعية"، موضحاً أن "اتفاق سنجار في طور التنفيذ رغم تعثره ومشروع استقرار سنجار سيأخذ طريقه".