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الفياض: اتفاق سنجار طور التنفيذ.. ولقاءات بين البيشمركة والحشد الشعبي لمسك المناطق الفاصلة

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، ان اتفاق سنجار في طور التنفيذ رغم تعثره ومشروع استقرار سنجار سيأخذ طريقه.
رمز الخبر: ۵۶۲۰۴
تأريخ النشر: 26 August 2021

موقع تابناك الإخباري_وشدد الفياض في مؤتمر صحفي عقده امس الأربعاء، في محافظة نينوى، مع محافظ نينوى نجم الجبوري، على "وجود جهود لخلق جو من الثقة بين الجيش والبيشمركة من جهة والحشد الشعبي والبيشمركة من جهة أخرى"، مبينا أنه "لدينا لقاءات خاصة بين البيشمركة والحشد الشعبي لخلق تنسيق أمني لمسك المناطق الفاصلة التي تعتبر مناطق رخوة".

واعلن أن الحشد لديه تجربة مميزة في المحافظة، وقال "وما كان يعرف سابقا بالحشد العشائري قدم نموذجا متميزا أدى الى الاستقرار، فضلا عن إعطائه زخما للمشروع الوطني ومحاربته للطائفية"، مؤكدا أن "محافظة نينوى تستعد للانتخابات في جو لم تحظ به سابقا".

واشار إلى إٔننا "مسرورون بما شاهدنا من الفة وانسجام وتكاتف من الأجهزة الأمنية بتعدد صنوفها والإدارة المحلية في محافظة نينوى، وهذا كله يعطي رسالة اطمئنان لأبنائنا واخواننا في المحافظة بان هناك رجالا يسهرون على أمنهم".

وأضاف، "التقينا بأبنائنا في الحشد الشعبي ولاحظنا حجم التعاون وعرضوا علينا بعض المشاكل وسنعمل على حلها خصوصاً أنهم أضيفت لهم مهمة حماية أبراج الكهرباء وهذه مهمة شاقة"، مشدداً على أنه "سيعمل على تقديم الدعم لكل الجهات وأيضاً من خلال تحفيز الحكومة على زيادة الدعم لأنه لا يمكن تصور العراق دون نينوى مستقرا ومزدهرا".

وفي السياق، لفت رئيس هيئة الحشد الشعبي الى "وجود جهود لخلق جو من الثقة بين الجيش والبيشمركة من جهة والحشد الشعبي والبيشمركة من جهة أخرى"، مبيناً أنه "لدينا لقاءات خاصة بين البيشمركة والحشد الشعبي لخلق تنسيق أمني لمسك المناطق الفاصلة التي تعتبر مناطق رخوة".

وفيما يخص الوضع في سنجار، أكد الفياض أن "سنجار تمثل جرحاً نازفا في قلب الوطن نظراً لما تعرض له الإزيديون من إبادة جماعية"، موضحاً أن "اتفاق سنجار في طور التنفيذ رغم تعثره ومشروع استقرار سنجار سيأخذ طريقه".


         

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