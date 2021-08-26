المتحدث بإسم مجلس الوزراء: الحكومة مصرة على إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها

جدّد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية، وزير الثقافة حسن ناظم، أمس الثلاثاء، دعم الحكومة العراقيّة لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة المقبلة في موعدها في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

موقع تابناك الإخباري_وقال ناظم للصحفيين في مقر الحكومة بعد إنتهاء الجلسة الأسبوعية للحكومة العراقية إن "الحكومة العراقية مصرة على إجراء الإنتخابات في موعدها وهو وعد قطعته الحكومة ولا رجعة عنه".

وأضاف: "تم تهيئة كل السبل لإنجاح الإنتخابات بالتعاون مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق".

من ناحية أخرى، أكد ناظم أن "موعد قمة بغداد الإقليمية سيكون السبت المقبل (28 أغسطس).

وكان رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قال إن "مؤتمر بغداد سيكون تتويجاً لجهود العراق دبلوماسياً، وتأكيداً لحرص الحكومة على تطوير علاقات العراق الخارجية، التي وصلت إلى مستوى متميز"، مضيفًا، بحسب بيان رسمي، إن "الحكومة العراقية حظيت بقبول على المستوى الدولي".