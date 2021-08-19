الحية:نقدّر الدور الايراني الداعم لحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن "زياراتنا المتعددة لمجموعة دول كانت زيارات ناجحة، عبرنا عن اصالة شعبنا واستعداده للمقاومة واستعداده لمواجهة الاحتلال وقوة الثبات لمقاومتنا".

أضاف الحية في تصريح لموقع تابناك للاخبار: "تميزت الزيارة الى ايران بمشاركتنا بحفل تنصيب الرئيس السيد ابراهيم رئيسي، فقد شعرنا بمكانة فلسطين عند الجمهور الايراني كشعب ومؤسسات وسياسين".

وتابع قائلا: "وجدنا إستمرارا بدعم ايران للشعب الفلسطيني ومقاومته وحقوقه العادلة، ونأمل ان نصل الى حقوقنا المشروعة ونقدّر الدور الايراني ودور كل الدول الداعمة لحق شعبنا الفلسطيني ومقاومته".