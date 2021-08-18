فعالية في ميناء الحديدة في الذكرى السادسة لاستهدافه من قبل التحالف السعودي

أكدت مؤسسة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال سفن بضائع الحاويات مع منح كافة الامتيازات والتسهيلات للمستوردين.

وأوضحت المؤسسة في بيان بمناسبة الذكرى الـ 6 لاستهداف ميناء الحديدة من قبل التحالف السعودي الأمريكي، أن لائحة رسوم وأجور وخدمات وتسهيلات المؤسسة أقل من الناحية السعرية بين كافة الموانئ اليمنية.

وأشارت إلى أن رسوم وأجور تداول الحاويات بميناء الحديدة أقل من ميناء عدن في أجور الكرينات بنسبة 34% للحاوية فئة 20 قدم وبنسبة 31% للحاوية فئة 40 قدم. ولفتت إلى أن سفن الحاويات التي بها كرينات لتداول الحاويات لها تعرفة خاصة بتخفيض 40% من أجور الكرينات.

ونوهت مؤسسة موانئ البحر الأحمر إلى أن أجور التخزين للحاويات في ميناء الحديدة اقل مما يتم التعامل به في الموانئ اليمنية الأخرى.

إلى ذلك أوضحت المؤسسة أن تمادي العدوان في احتجازه ناقلات النفط لأكثر من عام أدى إلى تردي في مستوى الخدمات ومقومات الحياة في مختلف المحافظات. وأكدت أن احتجاز السفن يأتي في ظل صمت دولي وتواطؤ فاضح وانتهاك للقوانين الدولية واتفاق السويد الذي ينص على ضرورة تدفق المواد الغذائية والإغاثية والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة.

وحملت المؤسسة الأمم المتحدة ومبعوثيها والمنظمات ذات الصلة المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة تجاه ما يتعرض له المدنيون وعدم تحركهم العاجل لايقاف قرصنة سفن المواد الغذائية والاغاثية والمشتقات النفطية.

المصدر:قناة المسيرة