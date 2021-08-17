لجان المقاومة: صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين

أكد القيادي في لجان المقاومة الشعبية أبو مجاهد أن "الفصائل الفلسطينية ستجتمع وتبلور موقفا موحدا لكل القوى والفصائل الفلسطينية مثلما هذه الفصائل شاركت بالمعركة والمواجهة وأنجزت في معركة سيف القدس".

ولفت أبو مجاهد في تصريح لموقع تابناك للاخبار أن "القوى الفلسطينية تشعر اليوم بمسؤولية أكبر تجاه المواطن الفلسطيني الذي لم تتحسن ظروفه". مؤكدا أن "الامور التي تعني الفلسطينيين ستكون على طاولة النقاش وخيارات المقاومة ستكون مفتوحة في كل الاتجاهات".

وأكد انه سيتم "رفع الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني وأن صيغة المماطلة من الاحتلال ستوّلي أمام صمود الفلسطينيين".