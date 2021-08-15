اقامة مراسم العزاء الحسيني بحضور قائد الثورة الاسلامية

مراسم العزاء الحسيني هذا العام ستقام بحضور أحد الخطباء وذاكر للمراثي الحسينية وبدون حضور الجمهور بسبب تفشي وباء كورونا وتأكيد قائد الثورة على الالتزام بتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

ستقام مراسم العزاء باستشهاد الامام الحسين (ع) سيد الشهداءفي حسينية الامام الخميني (رض) بحضور قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي مساء غد الاحد ولمدة 6 ليال.

مراسم العزاء الحسيني هذا العام ستقام بحضور أحد الخطباء وذاكر للمراثي الحسينية وبدون حضور الجمهور بسبب تفشي وباء كورونا وتأكيد قائد الثورة على الالتزام بتعليمات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا.

وستقام مراسم العزاء الحسيني لمدة ست ليالٍ من الليلة السابعة من محرم حتى الليلة الثانية عشرة من محرم (الأحد 15 أغسطس/آب الى الجمعة 20 أغسطس/آب)، وسيتم الاعلان عن برنامج الخطب ومراسم العزاء كل ليلة عبر الااذعة والتلفزيون.