سفن روسية تتجه نحو إيران للمشاركة في المنافسات العسكرية

وأوضح أن مسابقات كأس البحر ستقام في الفترة (من 25 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر) في قاعدة البحرية الإيرانية.

أعلن المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية لجنوب روسيا أن السفينتين "محج قلعة" و"أستراخان" التابعتين لأسطول بحر قزوين الروسي غادرتا روسيا متوجهتين إلى إيران للمشاركة في مسابقة "كأس البحر" العسكرية.

ویذکر انه نقلت وكالات الأنباء الروسية عن مسؤول المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية بجنوب روسيا قوله: إن سفينتي محج قلعة وأستراخان أبحرتا إلى ميناء أنزلي للمشاركة في منافسات كأس البحر.

وأضاف: إن سفينتي محج قلعة وأستراخان غادرتا قاعدتهما على شواطئ جمهورية داغستان وتوجهتا إلى ميناء أنزلي في إيران للمشاركة في منافسات كأس البحر في إطار مسابقات أرميا- 2021 الدولية عسكرية.

وأوضح أن مسابقات كأس البحر ستقام في الفترة (من 25 آب/أغسطس إلى 4 أيلول/سبتمبر) في قاعدة البحرية الإيرانية.