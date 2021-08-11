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وزير خارجية نيكاراغوا: نحن متفائلون بشأن الافاق الواعدة للعلاقات مع ايران

وتابع قائلا : نحن نعلن تضامننا مع ايران ضد الاضطهاد الناجم عن النزعات الاحادية للولايات المتحدة الامريكية.
رمز الخبر: ۵۵۳۸۸
تأريخ النشر: 11 August 2021

قال وزير خارجية نيكاراغوا "دنيس مونكادا" : اننا متفائلون تماما بشأن المستقبل الواعد لمسار العلاقات القائمة على اسس المودة والاخوة بين ماناجوا وطهران وشعبي البلدين.

جاء ذلك في مقابلة حصرية اجرته وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء مع وزير الخارجية النيكاراغوي الزائر.

واشاد "مونكادا" برؤية الرئيس الايراني الجديد "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" تجاه العلاقات مع بلاده؛ قائلا : انني بلّغت خلال القاء مع اية الله رئيسي، رسالة حكومة نيكاراغوا حول تعزيز العلاقات التاريخية والودية والتعاون بين البلدين.

كما نوه بالتعاون الاقتصادي بين ماناجوا وطهران؛ مبينا ان نيكاراغوا ماضية في مشاوراتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية حول تعزيز التعامل الاقتصادي الثنائي وذلك انطلاقا من الارادة المتوفرة لدى الجانبين والتي من شانها ان تذلّل الصعوبات بما في ذلك البعد الجغرافي الذي يشكل حجر عثرة في هذا الخصوص.

وحول التعاون الثقافي، اشار مونكادا الى اتفاقية "القناة السادسة" الموقعة بين نيكاراغوا ومنظمة الاذاعة والتلفزيون الايرانية؛ موضحا ان الهدف من هذه الاتفاقية هو توفير ارضية مناسبة للتبادل الثقافي والتعليمي بين الطرفين.

واستنكر الوزير النيكاراغوي، سياسة الحظر الامريكية ضد ايران؛ مؤكدا انه واشنطن لا تمتلك اي مبرر او دليل لفرض هكذا حصار اقتصادي وتقني لا انساني وجائر.

واضاف، ان الحظر الامريكي الذي يحول دون الحصول على اللقاحات الطبية وذلك في الوقت الذي يعاني المجتمع الدولي من جائحة كورونا، لا يتسم بأي مبرر اطلاقا.

وتابع قائلا : نحن نعلن تضامننا مع ايران ضد الاضطهاد الناجم عن النزعات الاحادية للولايات المتحدة الامريكية.

وفي الختام، حذر مونكادا بشأن التضليل الاعلامي الذي تمارسه الدول الامبريالية ضد ايران ونيكاراغوا من اجل تشويه حقيقة البلدين وعلاقاتهما امام الراي العام الدولي؛ داعيا الى تطوير التعاون الاعلامي الثنائي لاحباط هذه المؤامرات.

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