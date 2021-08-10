ايران ونيكاراغوا تبحثان توطيد العلاقات العلمية

إن هذه الزيارة تأتي في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا مع لجنة العلوم والتقنيات بنيكاراغوا حيث تكتسب الاهمية لاسيما في مجال التقنيات الصحية والمعلوماتية.

تباحث وزير خارجية نيكاراغوا دنيس مونكادا مع مسؤول واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا بطهران مهدي صفاري نيا حول توطيد العلاقات والتعاون البحثي بين البلدين.

وقال مونكادا، خلال زيارته لواحة برديس للعلوم والتكنولوجيا في طهران اليوم الاحد على هامش زيارته لايران للمشاركة في مراسم اداء الرئيس ابراهيم اليمين الدستورية يوم الخميس الماضي، إن التعاون مع هذه الواحة يفوق إطار التعاون بين مؤسستين بل هو تعاون استراتيجي يصب لصالح البلدين معاً.

واضاف: إن هذه الزيارة تأتي في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا مع لجنة العلوم والتقنيات بنيكاراغوا حيث تكتسب الاهمية لاسيما في مجال التقنيات الصحية والمعلوماتية.

وأعرب عن ترحيبه بتبادل زيارات الخبراء لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين.

وفي ذات السياق أعرب مساعد وزير الصحة النيكاراغوي کارلوس سایس عن رغبة بلاده لتعزيز التعاون مع ايران في مجال زرع الاعضاء البشرية واجراء العمليات الجراحية من البعد باستخدام تقنيات حديثة والهندسة الطبية.