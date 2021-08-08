فلسطينيون يتفقدون أضرار أرض زراعية عقب الغارات الاسرائيلية على غزة

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على مواقع للمقاومة الفلسطينية شمالي قطاع غزة، دون الإعلان عن وقوع إصابات.

وكالة تبناك الإخبارية_ ذكرت مصادر محلية أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت أحد مواقع المقاومة شرقي بلدة جباليا، شمالي غزة، قرب ما يعرف بموقع الإدارة المدنية سابقا.

كما قصفت طائرات الاحتلال موقعًا للمقاومة على جبل الريس شرق حي التفاح (وسط غزة)، واستهدفت كذلك أرضًا فارغة تعود لعائلة حمدان، في شارع القرمان، ببيت حانون (شمالي غزة)، بحسب المصدر ذاته.

بدوره، أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، بأن طائرات حربية إسرائيلية أغارت على مجمع عسكري يتبع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في منطقة ‎جباليا، بزعم "الرد على إطلاق البالونات الحارقة".

واعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن قصف طائرات الاحتلال لمواقع المقاومة الفلسطينية شمالي غزة، "استعراضات جوفاء، لن ترهب الشباب الثائر وتوقفه عن مواصلة مقاومة الحصار".

وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، في بيان مقتضب، اليوم السبت إن "إصرار شباب غزة الثائر ببالوناتهم الحارقة استهداف مغتصبات الغلاف، إثبات للمرة الألف، أنهم لن يخضعوا لإملاءات العدو ومحاولاته فرض المعادلات على القطاع".