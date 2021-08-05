وجود بحرية الجيش في المحيط الأطلسي مفخرة لايران

إذا تم انتخاب وزراء ومدراء حتى على مستوى المدن، مدراء كفوئين ونزيهين ويمتلكون روحا شعبية وجهادية وثورية، فسيضمن نجاح الحكومة، بالطبع الحكومة الجديدة بحاجة إلى فرصة لحل المشاكل.

وصف المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء، يحيى صفوي، وجود سفن الجيش الايراني في المحيط الاطلسي ومشاركتها في العرض البحري الروسي الكبير في ميناء سان بطرسبورغ بانه مفخرة كبيرة لايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء صفوي قال في الكلمة التي القاها في مهرجان مالك الاشتر لاستخبارات حرس الثورة: لقد فشلت استراتيجية اميركا في التفرد بقيادة العالم، واصيب الأميركان بإهمال استراتيجي في العقود الماضية، وستظهر قدرة العالم الاسلامي بحول الله وقوته قريبا.

واشار إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسة الرئيس ابراهيم رئيسي، مقدما اقتراحات لنجاحه في الوضع الصعب الحالي، وقال: إذا تم انتخاب وزراء ومدراء حتى على مستوى المدن، مدراء كفوئين ونزيهين ويمتلكون روحا شعبية وجهادية وثورية، فسيضمن نجاح الحكومة، بالطبع الحكومة الجديدة بحاجة إلى فرصة لحل المشاكل.

واعتبر اللواء صفوي إن اختيار فريق اقتصادي في الحكومة الجديدة وإدارة الشؤون الاقتصادية هي من أهم أولويات الرئيس الجديد، وقال: للاسف بحسب الهيكل الاقتصادي للبلاد فان 70 ٪ من الاقتصاد تملكه الدولة، ومن اجل إدارة اقتصاد البلاد بشكل أفضل، يجب على الحكومة انتهاج الاقتصاد المقاوم، وزيادة الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، وكذلك سياسة التصدير والاقتصاد البحري، وإعطاء الأولوية لأسواق الدول الـ 15 المجاورة.