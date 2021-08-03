تونس..تسارع وتيرة التطعيم ضد كورونا

تلقى ما يقرب من 1200 شخص حقنة اللقاح المضاد لكوفيد-19 في يوم واحد، بحسب ما أعلن مسؤول في مركز تطعيم المنزه في تونس.

وكالة تبناك الإخبارية_ تقوم السلطات التونسية بتسريع حملة التطعيم في البلاد، التي عانت من أكبر عدد من الوفيات جراء فيروس كورونا في شمال إفريقيا. وتأمل الدولة التي تكافح لاحتواء تفشي المتحورة دلتا، في تطعيم نصف سكانها بحلول منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أن البلاد تسلمت نحو ستة ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد على شكل هبات دولية، ما من شأنها مساعدتها في توسيع حملة التطعيم ضد الوباء.

وتلقت تونس مساعدات وهبات دولية من مستلزمات طبية ولقاحات عبر جسر جوي على مدار عدة أيام منذ منتصف يوليو الماضي، بسبب موجة الوباء التي اجتاحت البلاد، وتسببت في أعداد قياسية من المصابين والوفيات واكتظاظ شديد في المستشفيات.

ومع توفر مخزون كاف من اللقاحات، قالت الرئاسة في بيان إنه سيجري تنظيم يوم وطني يوم الأحد 8 آب/أغسطس لتطعيم السكان الذين يبلغ سنهم فوق الأربعين عاماً بمشاركة إدارة الصحة العسكرية ووزارات الصحة والتربية والداخلية.