كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله السبت المقبل في ذكرى انتصار تموز الـ 2006

يتحدّث الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصراللّه يوم السبت المُقبل الواقع في 2021/8/7 عند الساعة الثامنة والنصف مساءً، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة عشر للإنتصار الكبير في عدوان تموز 2006.

وكالة تبناك الإخبارية_ كانت حرب تموز 2006 التي استمرت 33 يوما، أدت الى انتصار المقاومة وغيرت المعادلة في الشرق الاوسط، بعد ان أن أجهضت مشروع الشرق الأوسط الجديد وكسرت هيبة جيش الاحتلال الإسرائيلي أمام العالم، وكذلك أمام شعوب المنطقة، فتحول من الجيش الذي لا يقهر الى الجيش الذي يقهر على أيدي المقاومين.

وخلقت الحرب وما تلاها من تطور نوعي في قدرات المقاومة، ردعا حقيقيا منع كيان الاحتلال الإسرائيلي من شن أي عدوان على لبنان طوال 15 سنة مضت، لاول مرة منذ بدء الصراع العربي الإسرائيلي وقيام كيان الاحتلال على أراضي فلسطين.