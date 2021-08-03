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الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق مناورة "شعاع الشمس" على الحدود اللبنانية مساء اليوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن انطلاق تمرين "شعاع الشمس" لتحسين جاهزية القوات الإسرائيلية للمعارك على الحدود اللبنانية.
رمز الخبر: ۵۵۰۲۱
تأريخ النشر: 02 August 2021

وذكر ناطق باسم الجيش في بيان له أن "مناورات "شعاع الشمس" تنطلق مساء اليوم الاثنين على طول القطاع الحدودي اللبناني وتنتهي بعد ظهر غد الثلاثاء".

وأضاف البيان أنه تم التخطيط للتمرين مسبقا كجزء من البرنامج التدريبي لعام 2021، وستكون هناك حركة نشطة لقوات الجيش في المنطقة.

وحسب البيان، فقد تم تصميم التمرين لاختبار استعداد القوات لأيام المعارك، في إطار دراسة كيفية تطبيق الدروس المستفادة من الأحداث العملياتية الأخيرة، مع التركيز على دروس عملية "حارس الاسوار"، كجزء من "عملية تحقيق وتعلم مشتركة مع قسم غزة".

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