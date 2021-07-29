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طائرة عسكرية تونسية محملة بمليون ليتر أوكسجين مقدمة من واشنطن تصل لمطار قرطاج

وصلت الى مطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية تونسية محمّلة بـــ 310 أسطوانة تحتوي على مليون ليتر من الأوكسجين ممنوحة من الولايات المتحدة الأمريكية في إطار مساهمتها في دعم جهود تونس لمواجهة تفشّي فيروس كورونا.
رمز الخبر: ۵۴۷۸۸
تأريخ النشر: 28 July 2021

وكالة تبناك الإخبارية_ سيتولّى الجيش الوطني توزيع هذه الأسطوانات من الأوكسجين على عدّة مؤسسات طبية في مناطق مختلفة من البلاد.

وقد تم تسلّم الشحنة بحضور كل من الوزيرة نادية عكاشة مديرة الديوان الرئاسي، وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، المدير العام للصحة العسكرية طبيب مصطفى الفرجاني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بتونس دونالد بلوم.

وتوجهت رئاسة الجمهورية في تونس فيبيان "بخالص عبارات الشكر والامتنان للولايات المتحدة الأمريكية على هذا المدّ التضامني الهام في الظرف الصحي الصعب الذي تمرّ تونس، وتؤكّد على أن هذه المبادرة تعكس، مرّة أخرى، مدى متانة علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين".

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طائرة عسكرية تونسية محملة بمليون ليتر أوكسجين مقدمة من واشنطن تصل لمطار قرطاج
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