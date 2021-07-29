الرئيس الأسد يستقبل رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له

استقبل الرئيس الأسد اليوم الأربعاء محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني والوفد المرافق له، وبحثا العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين والتعاون البنّاء القائم بينهما على مختلف الأصعدة.

وكالة تبناك الإخبارية_ خلال اللقاء، تم التأكيد على الدور الأساسي الذي تقوم به المؤسسة البرلمانية في سوريا وإيران لفتح آفاق جديدة للتعاون الثنائي وخصوصاً في المجال الاقتصادي، ليس في القطاع الحكومي فقط، وإنّما أيضاً تفعيل التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين بما يساعد الشعبين الصديقين على مواجهة الحربالاقتصادية وسياسة الحصار والعقوبات المفروضة عليهما.

وأكد الرئيس الأسد أن إيران هي شريك أساسي لسوريا ووقفت الى جانب الشعب السوري في مواجهة الحرب الإرهابية وقدمت له الدعم في كل المجالات، مشيراً الى أنّ التنسيق القائم بين البلدين في مكافحة الإرهاب أثمر نتائج إيجابية على الأرض، وسيستمر حتى #تحرير كامل الأراضي ودحر التنظيمات الإرهابية.

بدوره اعتبر قاليباف أنّ الاستحقاقات الانتخابية التي جرت في الفترة الأخيرة في سوريا و إيران والإصرار الذي أظهره الشعبان السوري والإيراني في إنجاز هذه الاستحقاقات يُثبت فشل سياسات الضغوط التي تمارس ضدّهما، ويؤكد أن لا أحد يستطيع الوقوف أمام إرادة الشعوب.